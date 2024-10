Agguati e tentati omicidi: la guerra per il controllo della Sud del Milan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quasi un decennio di guerra per il controllo di quel fazzoletto di territorio rappresentato dalla Curva Sud di San Siro. Protagonisti molti dei nomi finiti nella rete della Procura di Milano che ha decapitato a fine settembre i direttivi dei gruppi organizzati di Inter e Milan con 19 arresti e portato all'azzeramento della Curva Nord nerazzurra sui cui affari loschi si è concentrata la maggior parte delle quasi 600 pagine dell'ordinanza firmata dal Gip su richiesta dei Pm Storari (poi messo sotto scorta) e Ombra coordinati dal procuratore capo Marcello Viola. In quelle carte, però, anche la ricostruzione del durissimo scontro per mantenere il controllo della Sud, in mano a Luca Lucci e al suo gruppo di fedelissimi dal momento dell'allontanamento dei Commandos Tigre nel 2016. Panorama.it - Agguati e tentati omicidi: la guerra per il controllo della Sud del Milan Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quasi un decennio diper ildi quel fazzoletto di territorio rappresentato dalla Curva Sud di San Siro. Protagonisti molti dei nomi finiti nella reteProcura dio che ha decapitato a fine settembre i direttivi dei gruppi organizzati di Inter econ 19 arresti e portato all'azzeramentoCurva Nord nerazzurra sui cui affari loschi si è concentrata la maggior parte delle quasi 600 pagine dell'ordinanza firmata dal Gip su richiesta dei Pm Storari (poi messo sotto scorta) e Ombra coordinati dal procuratore capo Marcello Viola. In quelle carte, però, anche la ricostruzione del durissimo scontro per mantenere ilSud, in mano a Luca Lucci e al suo gruppo di fedelissimi dal momento dell'allontanamento dei Commandos Tigre nel 2016.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La guerra per il controllo del calcio - Ad oggi manca ancora la copertura finanziaria del progetto non avendo trovato la FIFA chi sia disposto a investire per l’acquisto dei diritti tv di un torneo certamente affasciante e potenzialmente ricco, ma che arriva in un mercato già a livello saturazione. La stessa Corte UE, ad esempio, ha di fatto imposto alla FIFA di cambiare il senso delle regole che sovrintendono il calciomercato: Zurigo ... (Panorama.it)

Tajani “Si fermino tutti - anche Israele. O la guerra sarà fuori controllo” - MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia chiede al governo dell’Iran e allo stesso primo ministro israeliano Netanyahu di frenare il ricorso alla violenza. Noi continuiamo a seguire i punti di crisi su cui lavoravamo, a Gaza e in Libano”. Ci siamo confrontati con il presidente Meloni e con il collega Crosetto. (Unlimitednews.it)

Medio Oriente - Tajani : ‘Si fermino tutti o la guerra sarà fuori controllo’ - ''La prospettiva nella regione resta quella dei due Stati, quella di Israele in grado di convivere in sicurezza con uno stato palestinese'', ha detto Tajani. (Imolaoggi.it)