A Udine tutti pazzi per la pallavolo: oltre mille ragazzi alla tappa del Volley S3 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Emozioni, coinvolgimento e divertimento con l'obiettivo di far appassionare sempre più ragazzi alla pallavolo passando per il gioco e soprattutto per la schiacciata. Sono stati mille i ragazzi che hanno partecipato alla tappa di Udine, in piazza I° Maggio, ultimo evento

La Consar offre tre giorni di stage gratuito a ragazzi che vogliono cimentarsi nella pallavolo - La Consar offre tre giorni di stage gratuito a ragazzi e ragazze che vogliono cimentarsi nella pallavolo. Riservato ai nati e nate dal 2018 al 2013, lo stage si tiene alla palestra dell’Itis nelle mattine del 3, 4 e 5 settembre. Intanto grande successo ha riscosso il primo camp residenziale di... (Ravennatoday.it)

Pallavolo Serie A2. Emma Villas - ritiro di Cascia alle battute conclusive. Mechini : "Grande la volontà di tutti : ragazzi e staff» - Clima disteso, grande concentrazione, voglia di mettersi a sudare: "Ho visto grande volontà da parte di tutti, i ragazzi e lo staff, c’è l’impegno a lavorare bene sia sulla parte fisica sia in campo – ha assicurato Mechini –. Non partiamo come favoriti ma non partiamo neppure in una posizione di rincalzo, siamo un lotto di quattro-cinque società che hanno fatto sicuramente molto bene nel mercato ... (Sport.quotidiano.net)