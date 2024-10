UeD anticipazioni: esterna romantica per Gemma, un ritorno al Trono Classico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre 2024 c'è stata la seconda registrazione della settimana di Uomini e Donne. Le anticipazioni in merito a quanto accaduto rivelano che si è parlato per lo più del Trono Over. Al centro dell'attenzione c'è stata Gemma Galgani con il nuovo cavaliere che sta frequentando. Al contempo, però, ci sono stati anche dei colpi di scena al Trono Classico, specie per quanto riguarda Alessio Pecorelli, il quale ha ricevuto la visita di una corteggiatrice che precedentemente era andata via. Inoltre, c'è stata anche una nuova sfilata delle donne, e a presentarla è tornato Tony Renda, ex di Temptation Island. Spoiler UeD registrazione 15 ottobre 2024: cene romantiche, decisioni e sfilata Le anticipazioni di UeD rivelano che Gemma Galgani è uscita nuovamente in esterna con il nuovo cavaliere venuto a corteggiarla chiamato Fabio. I due hanno trascorso una piacevole serata a cena fuori. Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: esterna romantica per Gemma, un ritorno al Trono Classico Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre 2024 c'è stata la seconda registrazione della settimana di Uomini e Donne. Lein merito a quanto accaduto rivelano che si è parlato per lo più delOver. Al centro dell'attenzione c'è stataGalgani con il nuovo cavaliere che sta frequentando. Al contempo, però, ci sono stati anche dei colpi di scena al, specie per quanto riguarda Alessio Pecorelli, il quale ha ricevuto la visita di una corteggiatrice che precedentemente era andata via. Inoltre, c'è stata anche una nuova sfilata delle donne, e a presentarla è tornato Tony Renda, ex di Temptation Island. Spoiler UeD registrazione 15 ottobre 2024: cene romantiche, decisioni e sfilata Ledi UeD rivelano cheGalgani è uscita nuovamente incon il nuovo cavaliere venuto a corteggiarla chiamato Fabio. I due hanno trascorso una piacevole serata a cena fuori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e donne anticipazioni - registrazione 15 ottobre : Amal torna per Alessio - Gemma balla la lambada - Nella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi è ritornata la corteggiatrice che nelle settimane scorse era stata scartata da tutti e due i tronisti. La serata è stata caratterizzata da un pasto a base di ostriche, e Gemma si è mostrata davvero …. Nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne. (Movieplayer.it)

Anticipazioni Uomini e Donne del 15/10/24 : Amal torna per Alessio Pecorelli - Gemma Galgani molto felice della sua frequentazione - Sabrina è uscita con due cavalieri nuovi, Gabriele è uscito con Ilaria ma hanno chiuso: è venuto fuori il discorso figli, lei vorrebbe ma lui no. Martina De Ioannon ha conosciuto un nuovo corteggiatore e hanno ballato insieme. Armando Incarnato è ancora assente. Oggi 15 ottobre 2024 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. (Isaechia.it)

UeD anticipazioni : Gemma entusiasta - Mario Cusitore prende una decisione - Ad ogni modo, al centro dell'attenzione c'è stata Gemma Galgani, la quale si sta relazionando con un nuovo cavaliere venuto in studio per lei in una scorsa registrazione. Il napoletano sta frequentando sia Morena sia Margherita. Purtroppo, però, la cosa non desterà particolare sgomento considerando che, almeno nella fase iniziale, le cose per Gemma sembrano essere sempre favolose. (Tvpertutti.it)