Truffe online: arrestati due individui per frodi a Cisterna e Priverno

Un recente aumento delle Truffe online ha destato la preoccupazione in diverse aree dell'Italia, con episodi che coinvolgono sia vittime locali che straniere. In particolare, due distinti casi di truffa sono stati segnalati nei comuni di Cisterna e Priverno, dove le indagini da parte delle forze dell'ordine hanno portato all'identificazione e alla denuncia dei responsabili. Questo fenomeno ha suscitato l'attenzione delle autorità e pone l'accento sulla vulnerabilità degli utenti nei confronti delle frodi informatiche.

La truffa dell'auto mai ricevuta a Cisterna

Un uomo di 61 anni di Cisterna, associato a una giovane donna di 26 anni residente in Toscana, è stato denunciato dai Carabinieri per aver truffato un cittadino indiano di 37 anni.

