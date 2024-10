Tiro a segno, Istvan Peni si impone nella carabina 3 posizioni alle Finali di Coppa del Mondo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il magiaro Istvan Peni centra il successo nella specialità della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno, in corso a Nuova Delhi, in India, gara nella quale non erano presenti ai mastri di partenza atleti azzurri. Il tiratore ungherese si impone nell’ultimo atto ai danni del ceco Jiri Privratsky, superato nel duello conclusivo per 465.3-464.2, mentre si classifica terzo il padrone di casa indiano Akhil Sheoran, eliminato ad un colpo dal termine a quota 452.6. Resta ai piedi del podio il cinese Liu Yukun, quarto con lo score di 442.4. Il kazako Konstantin Malinovskiy si classifica quinto a quota 431.4, mentre è sesto l’austriaco Alexander Schmirl col punteggio di 419.2. Settima piazza per l’altro indiano Chain Singh, con 409.3, infine conclude ottavo il finlandese Aleksi Leppa con 407.8. Oasport.it - Tiro a segno, Istvan Peni si impone nella carabina 3 posizioni alle Finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il magiarocentra il successospecialità dellalibera 3da 50 metri maschiledidel2024 di, in corso a Nuova Delhi, in India, garaquale non erano presenti ai mastri di partenza atleti azzurri. Il tiratore ungherese sinell’ultimo atto ai danni del ceco Jiri Privratsky, superato nel duello conclusivo per 465.3-464.2, mentre si classifica terzo il padrone di casa indiano Akhil Sheoran, eliminato ad un colpo dal termine a quota 452.6. Resta ai piedi del podio il cinese Liu Yukun, quarto con lo score di 442.4. Il kazako Konstantin Malinovskiy si classifica quinto a quota 431.4, mentre è sesto l’austriaco Alexander Schmirl col punteggio di 419.2. Settima piazza per l’altro indiano Chain Singh, con 409.3, infine conclude ottavo il finlandese Aleksi Leppa con 407.8.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tiro a segno - Rikke Maeng Ibsen vince nella carabina 3 posizioni alle Finali di Coppa del Mondo - 6, che precede l’altra cinese Zhang Qiongyue, quinta con 432. 3, infine ottavo posto per la cinese Xia Siyu con 404. Sesta piazza per la mongola Yesugen Oyunbat con 418. Gradino più basso del podio per la cinese Han Jiayu, eliminata ad un colpo dal termine a quota 453. 9. 5. 7 4 1044 BEER Jolyn GER 443. (Oasport.it)

Tiro a segno - Federico Nilo Maldini terzo nella pistola da 10 metri alle Finali di Coppa del Mondo! Quarto Paolo Monna - 1 8 1062 CHEEMA Arjun Singh IND 109. Alle loro spalle si piazzano, però, i due rappresentanti dell’Italia. 6 5 1005 DONKOV Samuil BUL 176. Al termine delle qualificazioni i 12 tiratori in gara erano stati ridotti ad 8: 9° posto per lo slovacco Juraj Tuzinsky con 577 (23x), 10ma piazza per l’indiano Varun Tomar a quota 575 (17x), 11ma posizione per il turco Yusuf Dikec con lo score di 572 (21x), ... (Oasport.it)

Tiro a segno - finali Coppa del Mondo 2024 : Federico Nilo Maldini terzo nella pistola 10 metri - Niente da fare nell’ultima serie da due colpi per il tedesco Robin Walter, che ha tentato di ricucire il gap ma ha chiuso secondo con 243. 7. Italia sul podio a Nuova Delhi (India), dove vanno in scena le finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno. . Nella giornata inaugurale, Federico Nilo Maldini ha infatti conquistato il terzo posto nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile. (Sportface.it)