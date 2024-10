Tennis: Torneo Stoccolma. Anche Sonego eliminato agli ottavi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il torinese si è arreso in due set al norvegese Ruud, testa di serie numero 2 Stoccolma (SVEZIA) - Dopo Matteo Berrettini, Anche Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno (ottavi) nel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 sul duro (montepremi di 690.135 euro) alla "Kungliga Tennishallen" di Stoccolma, i Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Stoccolma. Anche Sonego eliminato agli ottavi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il torinese si è arreso in due set al norvegese Ruud, testa di serie numero 2(SVEZIA) - Dopo Matteo Berrettini,Lorenzosi ferma al secondo turno () nel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 sul duro (montepremi di 690.135 euro) alla "Kungligahallen" di, i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Stoccolma 2024 : fuori anche Sonego - vince Ruud in due set - Giornata deludente per il tennis italiano a Stoccolma, dove si sta disputando l’Atp 250. Buona prova del numero 2 del tabellone, che non vinceva un partita Atp da fine agosto e ai quarti avrà una sfida decisamente impegnativa contro Tallon Griekspoor. Cinque sconfitte su cinque sfide con tre ko senza vincere un set. (Sportface.it)