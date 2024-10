Temptation Island, riassunto sesta puntata 15 ottobre: ultimi falò di confronto, cosa è successo? Chi si è lasciato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Temptation Island, cosa è successo nella sesta puntata? Gli ultimi falò di confronto L'articolo Temptation Island, riassunto sesta puntata 15 ottobre: ultimi falò di confronto, cosa è successo? Chi si è lasciato proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Temptation Island, riassunto sesta puntata 15 ottobre: ultimi falò di confronto, cosa è successo? Chi si è lasciato Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)nella? GlidiL'articolo15di? Chi si èproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Temptation Island 12 - sesta puntata : Titty lancia (di nuovo) l’anello nel falò e esce senza Antonio - Giulia vorrebbe lasciare il programma con Mirco ma lui se ne va da solo - Infine i due si sono salutati. Michele ha dichiarato di essere innamorato, ma di essere geloso e non apprezzare come si veste la fidanzata. Io non andrei al falò… Nel mentre Giulia ha salutato affettuosamente il suo tentatore Bruno. Dopo essere uscito da una relazione si è subito fidanzato con Millie, che inizialmente era un chiodo scaccia chiodo ma si è innamorato. (Isaechia.it)

Temptation Island 12 - diretta sesta puntata : Filippo interrompe la gita tra Mirco e la single Alessia - Lì, il ragazzo scoprirà che la fidanzata Giulia Duranti ha chiesto di incontrarlo immediatamente, altrimenti lascerà da sola il programma. Dopo il falò di confronto anticipato tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che hanno deciso di uscire separati dal programma, Filippo raggiungerà in barca Mirco Rossi, intento a trascorrere un weekend lontano dal villaggio con la single Alessia. (Davidemaggio.it)

Temptation Island 12 - sesta puntata : commenti a caldo - . 20, su Canale 5, l’ottava puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia che vede sette coppie di fidanzati mettere alla prova il loro amore. Alle 21. i i commenti! L'articolo Temptation Island 12, sesta puntata: commenti a caldo proviene da Isa e. (Isaechia.it)