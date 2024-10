Bergamonews.it - Sulle strade bergamasche nel 2023 stabile il numero degli incidenti: 2.720 con 41 decessi e 3.575 feriti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nelle statistiche elaborate dall’ACI nazionale e dall’Istat per ilsuglistradali avvenuti in Italia, con ildeie purtroppo di chi ha perso la vita, Bergamo con la sua popolazione di 1.111.228 abitanti e i 979.615 veicoli immatricolati nella nostra provincia ha avuto 2.720(nel 2022 erano stati 2.700). I morti sono stati 41 (contro i 46 dell’anno precedente) e i3.575 (3.643 nel 2022). Ecco com’è andato l’annonelle province confinanti con Bergamo. A Brescia, che ha una popolazione di 1.262.271 abitanti e un parco 1.133.260 veicoli immatricolati, glisono stati 2.881 (contro i 2.840 del 2022), con 59 morti (61), ildeiha raggiunto quota 3.927 (rispetto ai 3.799 del 2022). In quella di Lecco, con 333.578 abitanti e 300.428 veicoli, si sono avuti 784(746), 18 morti (15), 1.