Stellantis, vendite a picco e altre chiusure in arrivo. Il presidente Elkann: “Con le polemiche e i rancori non si costruisce nulla” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovi stop negli stabilimenti italiani di Stellantis. L’azienda ha comunicato ai sindacati che il mese prossimo verranno sospese le attività in alcuni stabilimenti tra cui Pomigliano D’Arco, Termoli e Pratola Serra. “Queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse”, spiega il gruppo franco – italiano. Questo mentre a Mirafiori è ferma fino a novembre la produzione della 500 elettrica. Venerdì si terrà lo sciopero dei lavoratori del settore che si ritroveranno in piazza a Roma. . Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Carlo Calenda hanno annunciato la loro partecipazione alla manifestazione. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, vendite a picco e altre chiusure in arrivo. Il presidente Elkann: “Con le polemiche e i rancori non si costruisce nulla” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovi stop negli stabilimenti italiani di. L’azienda ha comunicato ai sindacati che il mese prossimo verranno sospese le attività in alcuni stabilimenti tra cui Pomigliano D’Arco, Termoli e Pratola Serra. “Queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse”, spiega il gruppo franco – italiano. Questo mentre a Mirafiori è ferma fino a novembre la produzione della 500 elettrica. Venerdì si terrà lo sciopero dei lavoratori del settore che si ritroveranno in piazza a Roma. . Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Carlo Calenda hanno annunciato la loro partecipazione alla manifestazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis - non c’è pace per i lavoratori : attività sospese in altri tre stabilimenti - Si tratta di quello di Pomigliano D’Arco, di quello di Termoli e di quello di Pratola Serra, rispettivamente nelle province di Napoli, Campobasso e Avellino. Uno stabilimento di Stellantis (Getty Images). E ha aggiunto che i licenziamenti non sono comunque «al centro della nostra riflessione strategica» dove invece c’è «rendere i nostri clienti felici attraverso la qualità dei nostri prodotti e ... (Lettera43.it)

Stellantis - nuove sospensioni in alcuni stabilimenti - Stellantis ha comunicato alle organizzazioni sindacali le prossime giornate di sospensione delle attività produttive previste per alcuni stabilimenti italiani. Gli stabilimenti interessati sono Pomigliano D'Arco, Termoli e Pratola Serra. E' quanto si legge in una nota del gruppo, nella quale si spiega che "queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato ... (Quotidiano.net)

Stellantis - nuove sospensioni in alcuni stabilimenti - E' quanto si legge in una nota del gruppo, nella quale si spiega che "queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse". Gli stabilimenti interessati sono Pomigliano D'Arco, Termoli e Pratola Serra. Stellantis ha comunicato alle organizzazioni sindacali le prossime giornate di sospensione delle ... (Quotidiano.net)