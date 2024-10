Stellantis, consegne terzo trimestre -20% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le consegne globali di Stellantis nel terzo trimestre sono dimunuite del 20% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 1.148mila unità.Lo rende noto il gruppo automobilistico spiegando che il calo delle consegne “è stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, Imolaoggi.it - Stellantis, consegne terzo trimestre -20% Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Leglobali dinelsono dimunuite del 20% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 1.148mila unità.Lo rende noto il gruppo automobilistico spiegando che il calo delle“è stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%,

Stellantis - trimestre nero : a picco del 20% le consegne - John Elkann, presidente di Stellantis, 44 anni dopo la marcia dei 40mila a Torino, prova a rinfrescare oggi su Il Sole 24 Ore lo “spirito” Fiat, “una forza vitale e caparbia dove si intrecciano responsabilità verso le nostre comunità, orgoglio nel costruire il futuro, indipendenza dalla politica e coraggio nell’accettare sfide difficili”. (Lidentita.it)

Stellantis - consegne III trimestre -20% a 1 - 148 mln veicoli - . 148mila unità. it. La quota di mercato mese su mese nel terzo trimestre è comunque cresciuta passando dal 7,2% in luglio al 7,9% in agosto e all’8,0% in settembre mentre le scorte si sono ridotte di 50mila unità (-11,6%) rispetto alla fine dello scorso trimestre. Roma, 16 ott. Per Stellantis “le prospettive per il lancio dei nuovi modelli in Europa sono robuste con ordini per 50mila ... (Ildenaro.it)

Stellantis - le consegne calano del 20% nel terzo trimestre - Lo scrive il gruppo in una nota. Le consegne consolidate di veicoli, si legge, “sono state stimate in 1. 148mila unità, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023“. . Il gruppo sottolinea che “il calo delle consegne è stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, scontando l’impatto temporaneo della transizione del ... (Lapresse.it)