"Sismex Appennino 2024": esercitazione provinciale di protezione civile in Casentino, Valtiberina e Pratomagno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre si terrà "Sismex Appennino 2024", un'importante esercitazione di protezione civile organizzata in collaborazione tra la Prefettura e la Provincia di Arezzo. L'obiettivo è testare la capacità di risposta e il coordinamento delle autorità locali in caso di emergenze reali, come terremoti o frane. Sismex: link al documento di sintesi Lo scenario simulato prevede un sisma di magnitudo 6.0 nell'Appennino romagnolo, con danni lievi nelle aree del Casentino, Valtiberina e Pratomagno. All'esercitazione parteciperanno oltre 150 volontari provenienti da 26 associazioni locali, insieme a 23 enti pubblici e privati, 24 Comuni e 3 Unioni di Comuni.

