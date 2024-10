Urbanpost.it - “Sei indagato”: la truffa della mail con il logo della Polizia. Come funziona e come proteggersi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lacon il, ecco cos’è – La pedofilia e il possesso di materiale pedopornografico sono due tra i delitti più aberranti che si possano immaginare, e non è difficile intuire il panico che si impossessa di chi si senta accusato di tali pratiche, pur essendo completamente innocente. Sfruttando lo sconcerto del destinatario, itori online hanno individuato un nuovo raggiro che viaggia attraverso la posta elettronica e in cui sono incappati in tantissimi. Analizziamo meglio, dunque, l’intera faccenda. Forse sarà capitato anche a chi legge di ricevere delle eche utilizzano la stemmadi Stato e ildell’Acn – l’autorità nazionale per la cybersicurezza – o dell’Europol o, ancora, dei Carabinieri,allarmanti in cui si annunciavano l’indagine e ipotetiche azioni legali nei confronti dell’ignaro soggetto.