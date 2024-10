Ilrestodelcarlino.it - Seconda categoria, sfide di fuoco. Quattro squadre sgomitano in vetta

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La quarta giornata diportain testa, due per girone nei due gruppi anconetani. Nessuno però è a punteggio pieno. Nel C, a 10 punti, ci sono Avis Arcevia e Corinaldo, entrambe vittoriose: l’Avis ha battuto 1-0 in casa l’Olimpia Ostra Vetere mentre il Corinaldo ha dilagato sul campo del Monsano, battuto per 4-1: proprio il Monsano è l’unica squadra, nei due gruppi, ancora senza punti perché sconfitta in tutte ele partite. Sono Ankon Dorica e Loreto invece a guidare il girone D, col Loreto raggiunto dopo essere stato fermato in casa sull’1-1 dall’Agugliano Polverigi: ne approfitta l’Ankon Dorica che compie l’aggancio inespugnando 1-0 il campo della Nuova Sirolese. In coda, nessuno è senza punti ma la Leonessa Montoro, che ha ottenuto un solo pareggio inpartite, chiude solitaria a quota 1. 4° Giornata. Girone C. Risultati.