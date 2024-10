Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO). In vigore dal 31 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 16 ottobre, la legge n. 150 del 1 ottobre 2024 che riguarda la Riforma del voto in condotta e i giudizi sintetici alla scuola primaria approvata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre. L'articolo Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO). In vigore dal 31 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pubblicata sulladi mercoledì 16, lan. 150 del 12024 che riguarda ladeline iapprovata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. Il provvedimento entrerà inil prossimo 31. L'articolodelinin). Indal 31

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria - legge in Gazzetta Ufficiale. In vigore dal 31 ottobre - . Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 16 ottobre, la legge n. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre. 150 del 1 ottobre 2024 che riguarda la riforma del voto in condotta e i giudizi sintetici alla scuola primaria approvata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. (Orizzontescuola.it)

La riforma Cartabia - convegno a Palermo il 17 ottobre - Il prossimo 17 ottobre a Palermo, nell'aula Magna della Corte di Appello, dalle ore 09.30 e fino alle 12.30, si terrà il convegno "La Mediazione 3.0 - Punti di forza della Riforma Cartabia", un evento dedicato a tutti coloro che, avvocati, magistrati ed operatori del diritto, adoperano... (Palermotoday.it)