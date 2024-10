Raffica di furti nei magazzini rurali, il comitato di quartiere sollecita più controlli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rubate motoseghe, decespugliatori e taniche di gasolio. Più furti sono stati messi a segno - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - lo scorso fine settimana nei magazzini rurali di contrada Scunchipani, a Sciacca. A segnalarlo è il comitato di quartiere che sollecita maggiori controlli Agrigentonotizie.it - Raffica di furti nei magazzini rurali, il comitato di quartiere sollecita più controlli Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rubate motoseghe, decespugliatori e taniche di gasolio. Piùsono stati messi a segno - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - lo scorso fine settimana neidi contrada Scunchipani, a Sciacca. A segnalarlo è ildichemaggiori

