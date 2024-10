Oasport.it - Rafa Nadal si pronuncia su Sinner e Alcaraz: “Sono stelle del tennis, ma non è il momento dei paragoni”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è al centro dell’attenzione indubbiamente dopo aver annunciato il suo ritiro dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga. Il campione spagnolo, capace di vincere 22 Slam in carriera e di occupare la vetta della graduatoria mondiale per 209 settimane, lascerà un’impronta indelebile nel massimo circuito internazionale del, specie se si pensa a quelle incredibile 14 vittorie nel Roland Garros, un record che molto difficilmente sarà battuto da qualcuno in futuro.domani affronterà il suo connazionale, Carlos, nella semifinale dell’esibizione “Six Kings Slam” di scena a Riad (Arabia Saudita). Un evento con premi faraonici per i partecipanti e in cui forse vedremo per l’ultima volta il maiorchino giocare un match in singolare, non sapendo quale potrà essere il suo impegno in Davis.