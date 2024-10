Psichiatra uccisa, Seung è stato condannato all'ergastolo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La corte di Assise di Pisa ha condannato all'ergastolo Gianluca Paul Seung, per l'omicidio della Psichiatra Barbara Capovani, di cui era paziente e che lui aggredì davanti al reparto il 21 aprile 2023 causandole ferite mortali. Seung oggi in aula aveva ammesso di essere l'autore dell'omicidio. Seung è stato anche condannato al risarcimento alle parti civili e alle spese processuali, 400.000 euro per ciascuno dei figli di Barbara Capovani, 220.000 euro alla madre, 300.000 al compagno convivente, 50.000 alla Asl Toscana Nord Ovest, 15.000 euro alla Regione Toscana, 20.000 euro all'Ordine dei medici. Motivazioni fra 90 giorni. Quotidiano.net - Psichiatra uccisa, Seung è stato condannato all'ergastolo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La corte di Assise di Pisa haall'Gianluca Paul, per l'omicidio dellaBarbara Capovani, di cui era paziente e che lui aggredì davanti al reparto il 21 aprile 2023 causandole ferite mortali.oggi in aula aveva ammesso di essere l'autore dell'omicidio.ancheal risarcimento alle parti civili e alle spese processuali, 400.000 euro per ciascuno dei figli di Barbara Capovani, 220.000 euro alla madre, 300.000 al compagno convivente, 50.000 alla Asl Toscana Nord Ovest, 15.000 euro alla Regione Toscana, 20.000 euro all'Ordine dei medici. Motivazioni fra 90 giorni.

Ergastolo per Gianluca Paul Seung - autore dell’omicidio della psichiatra Barbara Capovani a Pisa - Il processo e la condanna Il processo a carico di Gianluca Paul Seung ha attirato l’attenzione non solo per la brutalità dell’atto, ma anche per le implicazioni legali e etiche legate alla salute mentale. Durante il processo, Gianluca Paul Seung ha testimoniato, ammettendo apertamente la propria responsabilità nell’omicidio. (Gaeta.it)

Omicidio della psichiatra Barbara Capovani - l’ex paziente Gianluca Seung confessa : “L’ho uccisa io” - L'uomo ha confessato questa mattina nel corso dell'udienza al Tribunale di Pisa. L'imputato, ex paziente della vittima, per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gianluca Paul Seung confessa in aula l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani : “Sono io l’aggressore - volevo sfregiarla” - . Ha confessato in aula Gianluca Paul Seung, il 34enne a processo per l’omicidio della psichiatria aggredita nell’aprile 2023 all’esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa dove lavorava e morta dopo due giorni di agonia. 53 quando mi sono recato lì mascherato e l’ho colpita con un oggetto contundente – racconta ancora Seung con calma e lucidità – sono andato lì per sfregiarla ma ... (Ilfattoquotidiano.it)