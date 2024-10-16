Fanpage.it - Previsioni meteo Roma e Lazio 16 ottobre: crollano le temperature, ecco il freddo
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 20 : 30 - 2020 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA ANAGNINA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA MOLA CAVONA DIREZIONE GROTTAFERRATA IN VIA APPIA CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA C COLOMBO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 19 : 45 - 19. 35 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA APPIA CODE TRTA SANTA MARIA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 19 : 15 - 19. 05 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GTRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA ... (Romadailynews.it)
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