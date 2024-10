Piscina, le cifre per l’intervento. Obiettivo novembre per riaprirla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Montecatini Terme, 16 ottobre 2024 – Paolo Cardelli, ingegnere incaricato dal Comune di fare una valutazione sui lavori provvisori per riaprire la parte invernale della Piscina di via Cimabue, chiusa ormai da agosto, ha depositato un progetto al fine di realizzare un intervento sotto soglia. “Il progetto è arrivato venerdì – conferma Luca Bini, assessore ai lavori pubblici – e ieri sono partite le richieste di preventivo”. l’intervento di consolidamento delle tribune attorno alle vasche dovrebbe costare circa 80mila euro. L’amministrazione è intenzionata a riaprire il servizio a novembre, con l’Obiettivo, una volta scaduta la concessione al gestore il prossimo anno, di effettuare nel 2025 i lavori definitivi, quando scadrà l’affidamento della struttura. Lanazione.it - Piscina, le cifre per l’intervento. Obiettivo novembre per riaprirla Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Montecatini Terme, 16 ottobre 2024 – Paolo Cardelli, ingegnere incaricato dal Comune di fare una valutazione sui lavori provvisori per riaprire la parte invernale delladi via Cimabue, chiusa ormai da agosto, ha depositato un progetto al fine di realizzare un intervento sotto soglia. “Il progetto è arrivato venerdì – conferma Luca Bini, assessore ai lavori pubblici – e ieri sono partite le richieste di preventivo”.di consolidamento delle tribune attorno alle vasche dovrebbe costare circa 80mila euro. L’amministrazione è intenzionata a riaprire il servizio a, con l’, una volta scaduta la concessione al gestore il prossimo anno, di effettuare nel 2025 i lavori definitivi, quando scadrà l’affidamento della struttura.

