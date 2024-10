Perché i corsi di formazione hanno un ruolo importante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (secondo la legge) è obbligatoria per tutti i lavoratori. Al tempo stesso è anche un diritto dei lavoratori essere informati sui possibili rischi sul lavoro, essere istruiti sull’utilizzo delle attrezzature e conoscere le procedure di prevenzione dell’azienda. Infatti, solo i lavoratori che hanno acquisito un insieme di conoscenze e competenze adeguato possono essere in grado di gestire e risolvere le situazioni di emergenza. Perciò il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, informare e addestrare i propri dipendenti sulla sicurezza; il lavoratore ha l’obbligo di partecipare al corso sicurezza lavoratori indicato dal lavoro di lavoro. Questa formazione però deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico del lavoratore. Quotidiano.net - Perché i corsi di formazione hanno un ruolo importante Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lasulla sicurezza nei luoghi di lavoro (secondo la legge) è obbligatoria per tutti i lavoratori. Al tempo stesso è anche un diritto dei lavoratori essere informati sui possibili rischi sul lavoro, essere istruiti sull’utilizzo delle attrezzature e conoscere le procedure di prevenzione dell’azienda. Infatti, solo i lavoratori cheacquisito un insieme di conoscenze e competenze adeguato possono essere in grado di gestire e risolvere le situazioni di emergenza. Perciò il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, informare e addestrare i propri dipendenti sulla sicurezza; il lavoratore ha l’obbligo di partecipare al corso sicurezza lavoratori indicato dal lavoro di lavoro. Questaperò deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico del lavoratore.

