Pazienti senza medico, a Novate apre un nuovo Amt (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un nuovo Amt, Ambultaotiro medico temporaneo, apre dal 23 ottobre a Novate Milanese, a disposizione di tutti i Pazienti rimasti senza medico di base. Il progetto, frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Asst Rhodense, prevede l’avvio dell’attività di un Ambulatorio medico Temporaneo (Amt) nei locali dell’ex Informagiovani, in via Vittorio Veneto 8, Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) UnAmt, Ambultaotirotemporaneo,dal 23 ottobre aMilanese, a disposizione di tutti irimastidi base. Il progetto, frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Asst Rhodense, prevede l’avvio dell’attività di un AmbulatorioTemporaneo (Amt) nei locali dell’ex Informagiovani, in via Vittorio Veneto 8,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rocca : “Il Campus Bio-Medico sempre in grado di dare risposte ai pazienti” - Ringrazio tutti, nessuno escluso, per questo grande lavoro: mettere, giorno dopo giorno, la persona al centro”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. È un orgoglio avervi come parte della grande comunità della sanità del Lazio. ilfaroonline. Modello che si respira appieno in questo contesto. (Ilfaroonline.it)

Rocca (Lazio) : "Campus biomedico sempre in grado di dare risposte a pazienti" - (Adnkronos) - "La tecnologia dovrebbe sempre viaggiare di pari passo con i valori, questa è la grande sfida: scienza e tecnologia al servizio dell'umanità. L'ho sottolineato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, visitando l'innovativo Simulat . Roma, 15 ott. (Ilgiornaleditalia.it)

Rocca (Lazio) : “Campus biomedico sempre in grado di dare risposte a pazienti” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)