Ilgiorno.it - Omicidio Mastrapasqua, l’autopsia conferma: Manuel ucciso da una sola coltellata che ha reciso una vena tra cuore e polmone

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 – Un solo fendente all'emitorace destro, poco sotto l'ascella. Unache haunatra, provocando lo choc emorragico che ha portato alla morte di. Sono i primi esiti dell'autopsia sul cadavere del trentunenne assassinato nella notte tra il 10 e l'11 ottobre in viale Romagna a Rozzano dal diciannovenne Daniele Rezza. L'esame autoptico La dinamica Preso ad Alessandria L'esame autoptico Stando alle prime informazioni, il medico legale non ha riscontrato altri segni che facciano pensare a un tentativo di difesa. Sono state rilevati alcune ecchimosi sotto un occhio e vicino al mento, ma potrebbero essere compatibili con la caduta in avanti sul marciapiedi. La dinamica L'aggressione letale è avvenuta alle 2.