Olivera si infortuna con l'Uruguay, ma non c'è nulla di preoccupante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mathias Olivera si è infortunato ieri mentre era impegnato con l'Uruguay, tuttavia la situazione non desterebbe preoccupazione. Il terzino del Napoli Mathias Olivera è stato L'articolo Olivera si infortuna con l'Uruguay, ma non c'è nulla di preoccupante proviene da ForzAzzurri.net.

Infortunio Olivera - sospiro di sollievo : le ultime dall’Uruguay - Olivera, terzino del Napoli, ha chiesto il cambio durante la sfida tra Uruguay e Ecuador a causa di un fastidio muscolare, alimentando timori tra i tifosi e il suo allenatore, Antonio Conte. com. Tuttavia, secondo Daniel Martinez, giornalista di ESPN, le informazioni recenti suggeriscono che non ci siano motivi di allerta: “Olivera? Non sappiamo perfettamente come stia per il fatto che saranno ... (Napolipiu.com)

Napoli - infortunio Olivera con l’Uruguay : le condizioni - Le condizioni fisiche di Mathias Olivera, difensore del Napoli, dopo l’infortunio rimediato con l’Uruguay. Il difensore ha infatti chiesto il cambio al minuto 87 della partita tra Uruguay ed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 e le sue condizioni […]. Tutti i dettagli in merito Brutte notizie per il Napoli, che rischia di perdere per infortunio Mathias Olivera. (Calcionews24.com)