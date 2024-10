Morto per salvare il suo cane Scomparso nel bosco il corpo di Lucio trovato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Esce di casa in cerca di tartufi e lo ritrovanodentro un tombino. La scoperta choc è stata fatta dae vigili del fuoco. L’uomo non era caduto accidentalmente, ma si era infilato nel buco nel tentativo di, il suoda tartufo, che vi era finito dentro. La tragedia è avvenuta a Pianoro, in provincia di Bologna..Pierantoni, 78 anni, era uscito la mattina presto per andare a cercare tartufi insieme al suo inseparabile bracco, Lara. Tuttavia, non era più tornato a casa. Pierantoni avrebbe dovuto recarsi in un punto preciso, una tartufaia nei pressi di via Zena, ma lì non ci è mai arrivato. A dare l’allarme è stata sua moglie, preoccupata perché l’anziano non era rientrato a casa per pranzo. La donna aveva anche a contattarlo sul cellulare, inutilmente.