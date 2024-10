Morbegno: studente cerca di evitare la nota e l’insegnate lo schiaffeggia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sconvolge, quel che sarebbe accaduto a Morbegno, piccolo centro in provincia di Sondrio. Un insegnante avrebbe dato un ceffonea uno studente 18enne. Sarebbe successo nell’istituto Romegialli. Secondo quel che finora è stato ricostruito, lo studente avrebbe provato a strappare di mano lo smartphone col quale il professore, un 37enne, stava per scrivere una nota sul registro elettronico. L’insegnante, quindi, avrebbe istintivamente reagito colpendo il 18enne e facendolo cadere fra i banchi spingendolo. Poco dopo, sul posto sono giunti i carabinieri e un’ambulanza. A quanto pare, lo studente sporgerà denuncia contro il docente che aveva preso servizio soltanto due settimane fa nella scuola superiore. L'articolo Morbegno: studente cerca di evitare la nota e l’insegnate lo schiaffeggia proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sconvolge, quel che sarebbe accaduto a, piccolo centro in provincia di Sondrio. Un insegnante avrebbe dato un ceffonea uno18enne. Sarebbe successo nell’istituto Romegialli. Secondo quel che finora è stato ricostruito, loavrebbe provato a strappare di mano lo smartphone col quale il professore, un 37enne, stava per scrivere unasul registro elettronico. L’insegnante, quindi, avrebbe istintivamente reagito colpendo il 18enne e facendolo cadere fra i banchi spingendolo. Poco dopo, sul posto sono giunti i carabinieri e un’ambulanza. A quanto pare, losporgerà denuncia contro il docente che aveva preso servizio soltanto due settimane fa nella scuola superiore. L'articolodilaloproviene da Dayitalianews.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morbegno - insegnante schiaffeggia e spintona uno studente davanti alla classe - Morbegno (Sondrio) – Sconcertante episodio mercoledì mattina in una quarta dell'Istituto superiore Saraceno Romegialli di Morbegno. L'insegnante, per tutta risposta, ha reagito colpendo con un sonoro schiaffo il giovane e spintonandolo, facendolo cadere all'indietro tra i banchi. . Il giovane, già maggiorenne, denuncerà il professore , un 37enne del Beneventano che aveva preso servizio ... (Ilgiorno.it)

Morbegno : insegnante colpisce con un pugno uno studente - Bruttissimo episodio questa mattina attorno alle 9,15 all'istituto Romegialli di Morbegno: un docente, infatti, secondo quanto riferito dai carabinieri che sono intervenuti in loco per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, avrebbe colpito con un pugno al volto uno studente di 18 anni. Gli... (Sondriotoday.it)

Mai più ore perse bloccati sulla Statale 36 : uno studente di informatica di Morbegno lancia il sito anti-code - Da qui nasce la mia idea di creare www. “Spero che www. “Mi è capitato spesso, per studio o per svago, di andare a Milano in auto e altrettanto spesso mi sono trovato costretto a code chilometriche, deviazioni e addirittura a dover rinunciare a raggiungere la mia meta a causa del ritardo dovuto alla chiusura improvvisa o a deviazioni dell’ultimo minuto – spiega Davide -. (Ilgiorno.it)