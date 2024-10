Monica Guerritore, protagonista in Inganno: “Noi donne siamo donne a tutti gli effetti, le età so sono spostate” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 9 ottobre è presente su Netflix la serie TV “Inganno“, diretta da Pappi Corsicato. Nei panni dei protagonisti, la bellissima e affascinante Monica Guerritore e il sex symbol Giacomo Gianniotti. Scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero, Inganno è un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. Quella tra Gabriella (Monica Guerritore) e Elia (Giacomo Gianniotti) è una storia di un’appassionante relazione in cui non mancano ombre e segreti. Nonostante la differenza d’età, Gabriella si riscopre donna e amante e per amore mette in gioco anche il rapporto con i figli. A tal proposito in una nostra recente intervista la Guerritore ha voluto sottolineare qualcosa riguardante le donne mature. Superguidatv.it - Monica Guerritore, protagonista in Inganno: “Noi donne siamo donne a tutti gli effetti, le età so sono spostate” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 9 ottobre è presente su Netflix la serie TV ““, diretta da Pappi Corsicato. Nei panni dei protagonisti, la bellissima e affascinantee il sex symbol Giacomo Gianniotti. Scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero,è un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. Quella tra Gabriella () e Elia (Giacomo Gianniotti) è una storia di un’appassionante relazione in cui non mancano ombre e segreti. Nonostante la differenza d’età, Gabriella si riscopre donna e amante e per amore mette in gioco anche il rapporto con i figli. A tal proposito in una nostra recente intervista laha voluto sottolineare qualcosa riguardante lemature.

“Non ero a mio agio per le scene di sesso - non avevo esperienza. Con Monica Guerritore abbiamo lavorato sulle scene intime” : ecco chi è Giacomo Gianniotti - “Inganno” è il titolo Netflix più visto sulla piattaforma e non solo in Italia. L'articolo “Non ero a mio agio per le scene di sesso, non avevo esperienza. Tra di noi, però, c’era una bella chimica e abbiamo lavorato molto su queste scene intime e spero che arrivino al pubblico”. – ha detto a Today Gianniotti – Alla fine sono sempre le cose che mi fanno paura che mi danno la spinta per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Inganno - intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti : "L'imprevisto è sexy" - Giacomo Gianniotti invece è Elia, trentenne italoamericano che vuole comprare una barca. Si incontrano per caso (ma è davvero così?) e scatta la passione. In streaming su Netflix, la miniserie in sei episodi diretta da Pappi Corsicato ci ha ricordato un po' il film di Woody Allen Basta che funzioni: anche lì c'è …. (Movieplayer.it)

Su Netflix ‘Inganno’ - Monica Guerritore contro i tabù del sesso over 60 - “Quando mia madre aveva 60 anni era diverso. Noi non abbiamo barato, anzi raccontiamo con grande verità le fragilità e le umiliazioni, che una donna può subire”. La vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia, interpretato da Giacomo Gianniotti: un ragazzo affascinante, ma anche ambiguo e misterioso. (Dailyshowmagazine.com)