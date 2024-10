Medicina: stop al numero chiuso dall’anno accademico 2025-26. I posti diventeranno 25mila (Di mercoledì 16 ottobre 2024) stop al numero chiuso per accedere alle facoltà di Medicina: gli studenti potranno entrare dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti L'articolo Medicina: stop al numero chiuso dall’anno accademico 2025-26. I posti diventeranno 25mila proviene da Firenze Post. .com - Medicina: stop al numero chiuso dall’anno accademico 2025-26. I posti diventeranno 25mila Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)alper accedere alle facoltà di: gli studenti potranno entrare dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti L'articoloal-26. Iproviene da Firenze Post.

Medicina - stop a test d’ingresso e numero chiuso : cosa cambia per gli aspiranti medici - La riforma prevede l'abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. Continua a leggere . Il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà condizionato dal conseguimento di tutti gli esami previsti per il primo e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale. (Fanpage.it)

