Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano da una sola coltellata: l'autopsia conferma la versione di Daniele Rezza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua è stato ucciso da un unico colpo inferto tra cuore e polmone: cosa dice l'autopsia dopo l'omicidio di Rozzano

A Rozzano intensificati i controlli di sicurezza dopo l’omicidio di Manuel Mastrapasqua - Erano presenti anche rappresentanti dell’Esercito Italiano, segno della necessità di un’azione congiunta per garantire una sorveglianza efficace. Le autorità hanno evidenziato come, nonostante l’omicidio, il numero complessivo dei reati denunciati a Rozzano non abbia mostrato un aumento ma, al contrario, vi è stata una notevole crescita degli arresti negli ultimi dodici mesi. (Gaeta.it)

Omicidio di Rozzano - Manuel Mastrapasqua è stato ucciso con una sola coltellata tra cuore e polmoni - A colpirlo, nella notte dell'11 ottobre in viale Romagna a Rozzano (Milano), è stato il 19enne Daniele Rezza, in carcere per omicidio e rapina impropria. Continua a leggere . L'autopsia ha stabilito che Manuel Mastrapasqua è stato ucciso con una sola coltellata che gli ha reciso un'arteria tra il cuore e i polmoni. (Fanpage.it)

Omicidio Mastrapasqua - l’autopsia conferma : Manuel ucciso da una sola coltellata che ha reciso una vena tra cuore e polmone - Milano, 16 ottobre 2024 – Un solo fendente all'emitorace destro, poco sotto l'ascella. Sono state rilevati alcune ecchimosi sotto un occhio e vicino al mento, ma potrebbero essere compatibili con la caduta in avanti sul marciapiedi. L'esame autoptico La dinamica Preso ad Alessandria L'esame autoptico Stando alle prime informazioni, il medico legale non ha riscontrato altri ... (Ilgiorno.it)