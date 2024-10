Manovra: Grimaldi (Avs), 'da banche nessun sacrificio, hanno solo trattato un prestito' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "nessun sacrificio. Ma quali extraprofitti, quali aumenti di Irap e Ires? Nella Manovra c'è il prestito zero. Le banche salvano questa finanziaria e salvano pure i loro utili, cioè hanno spiegato al governo che 'il Piave' consiste in un fatto semplice, ovvero non sono disposti a fare sacrifici ma sono generosi e danno qualche spiccio". Lo dice Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs alla Camera. Il parlamentare afferma: "Quello approvato dal governo è un bluff. Non si tratta di una tassa sulle banche, ma piuttosto di una sospensione temporanea del credito d'imposta. Nella sostanza un contributo sotto forma di anticipo delle cosiddette imposte differite attive (Dta) e sulle stock option strumenti di incentivazione che vengono solitamente concessi al top management, ai membri del consiglio di amministrazione o ai dipendenti di un'azienda. Liberoquotidiano.it - Manovra: Grimaldi (Avs), 'da banche nessun sacrificio, hanno solo trattato un prestito' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - ". Ma quali extraprofitti, quali aumenti di Irap e Ires? Nellac'è ilzero. Lesalvano questa finanziaria e salvano pure i loro utili, cioèspiegato al governo che 'il Piave' consiste in un fatto semplice, ovvero non sono disposti a fare sacrifici ma sono generosi e danno qualche spiccio". Lo dice Marco, vicepresidente di Avs alla Camera. Il parlamentare afferma: "Quello approvato dal governo è un bluff. Non si tratta di una tassa sulle, ma piuttosto di una sospensione temporanea del credito d'imposta. Nella sostanza un contributo sotto forma di anticipo delle cosiddette imposte differite attive (Dta) e sulle stock option strumenti di incentivazione che vengono solitamente concessi al top management, ai membri del consiglio di amministrazione o ai dipendenti di un'azienda.

