Manovra: carta da mille euro per i nuovi nati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato la Manovra. La Manovra del Governo Meloni tra i provvedimenti prevede di rafforzare "il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'Isee. Più la famiglia è numerosa più spazi per le detrazioni. Più risorse poi alla Sanità grazie ai contributi da banche e assicurazioni. ?Le detrazioni saranno parametrate al numero dei componenti di una famiglia. L'ipotesi sarebbe quella dell'introduzione di un importo massimo che si potrà detrarre, che dovrebbe essere a sua volta modulato in base al nucleo familiare. Introducendo di fatto, viene spiegato, un primo assaggio di "quoziente familiare".

Manovra 2025 - dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari fino alle assunzioni dei docenti di sostegno. Le possibili richieste del Ministero - . A parte abbiamo già riferito riguardo le misure di carattere generale, ma c'è interesse, soprattutto per il mondo della scuola, quali possono essere i provvedimenti che riguarderanno il settore dell'istruzione. Le possibili richieste del Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Carta nuovi nati - nella manovra 2025 mille euro per i genitori : come funziona - Tra le novità della manovra 2025 c'è la Carta nuovi nati da 1000 euro, una misura una tantum a sostegno della natalità, che i genitori potranno utilizzare per far fronte alle prime spese per i figli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra 2025 - bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all’assegno unico - confermata la carta “Dedicata a te” - L'articolo Manovra 2025, bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. La terza Legge di Bilancio del governo Meloni, con uno stanziamento di 30 miliardi lordi, pone le famiglie, in particolare quelle con figli, al centro dei suoi interventi. Seguendo la linea tracciata dalla precedente manovra, questa si concentra su una serie di misure volte a fornire un sostegno ... (Orizzontescuola.it)