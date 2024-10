Maltempo di nuovo in arrivo sulla Romagna, scatta una allerta meteo "gialla" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maltempo di nuovo in arrivo sulla Romagna. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 16 ottobre, alla mezzanotte di domani, giovedì 17, sarà attiva l’allerta meteo numero 140, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è "gialla". "Sono Cesenatoday.it - Maltempo di nuovo in arrivo sulla Romagna, scatta una allerta meteo "gialla" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)diin. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 16 ottobre, alla mezzanotte di domani, giovedì 17, sarà attiva l’numero 140, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-. L’è "". "Sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro di Lombardia - si cambia per il maltempo : il nuovo percorso e le strade chiuse - CICLISMO. La chiusura di un tratto della Gazzaniga-Aviatico costringe gli organizzatori alla modifica del tracciato della corsa di sabato 12 ottobre, in partenza da Bergamo: da Cene si gira verso Albino. I ciclisti bergamaschi diventano cinque: c’è anche Consonni. (Ecodibergamo.it)

Maltempo - nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena - Il maltempo al nord Italia: giornata di tregua dalle piogge. Ma in serata arriva un nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena. Servizio di Letizia Davoli The post Maltempo, nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo - a Vicenza l'apertura del bacino salva di nuovo la città - Il pericolo esondazione è stato però scongiurato, ancora una volta, dall'apertura del bacino di Caldogno, poco prima delle 19, disposta dal genio civile della Regione del Veneto. . . . Alle 22 di ieri, martedì 8 ottobre, a Ponte degli Angeli il livello del Bacchiglione aveva raggiunto quota 5,25 metri. (Vicenzatoday.it)