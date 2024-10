Oasport.it - LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: parte la ripresa

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57? Slalom da destro verso l’interno del campo di Buhl che, dal limite, lascia calciare Harder: destro a giro contrato dalla difesa della. 55? Lohmann cerca il filtrante direzione dischetto per Harder: suggerimento lungo. Peyraud-Magnin fa sua la sfera. 53? Dallman sterza sul destro e ci prova dal limite di destro, semplice la parata per Peyraud-Magnin. 52? Vangsgaard ricama la sfera e lancia Cantore in campo aperto alle spalle della linea difensiva, brava Grohs ad anticipare in uscita la classe 1999. 50? Lanon deve mollare la presa, le bavaresi proveranno a “narcotizzare” la partita attraverso la sicurezza del loro palleggio. Serve pazienza e cinismo. 47? PALLA GOL ENORME per Vangsgaard che, imbeccata da Caruso, si libera dal limite e sgancia un destro che sfiora il palo.