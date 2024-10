Ilrestodelcarlino.it - L’incendio nell’hotel : "Mai vista una cosa simile. Danni per un milione, ma tra un mese riapriamo"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo la grande paura, è iniziata la conta dei. Che sono ingenti. "Tra quelli provocati dalle fiamme e dal fumo, le spese per i lavori di ripristino delle stanze, i mancati incassi per tutto il periodo in cui l’hotel resterà chiuso, stiamo parlando di una somma molto vicina aldi euro", allarga le braccia Alberto Innocenzi. L’imprenditore riminese, titolare del tour operator Malatesta viaggi (da lui fondato nel 1980) è il proprietario dell’hotel Alexander di Abano Terme, dove sabato sera è scoppiatoche ha costretto all’evacuazione tutti i 273 clienti che si trovavano all’interno della struttura. Di questi, 44 sono finiti in ospedale, quasi tutti per intossicazione da fumo. Come stanno i feriti? "Sono già stati tutti dimessi. Gli ultimi hanno lasciato l’ospedale lunedì pomeriggio. La paura è stata tantissima, per fortuna nessuna ha riportato conseguenze gravi.