L’importanza della memoria

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 9 ottobre 2024 l’Internet Archive e la sua WayBack Machine hanno subito un attacco DDoS che li ha mandati fuori uso per qualche giorno. Dal 14 ottobre gli archivi sono tornati online ma, per ora, solo in modalità lettura, infatti non è possibile al momento salvare nuove pagine nell’archivio. Quanto riporto nelle tre righe qui sopra non è una bufala! Ma allora perché ne parliamo su BUTAC? Ne parliamo perché crediamo sia importantissimo ripetere, per l’ennesima volta, quanto quell’archivio sia basilare in quest’epoca di vita digitale. Forse però, prima occorre spiegare a chi non lo conosce che tipo di servizio è quello di cui stiamo parlando. Cos’è l’Internet Archive? L’Internet Archive è una delle risorse più importantirete in quest’epoca contraddistinta dalla condivisione di un numero spropositato di informazioni quotidiane.