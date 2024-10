Libertà di stampa, l'Assostampa attacca: “Bavaglio della procura sulle notizie di cronaca nera” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Il procuratore della Repubblica, Filippo Spiezia, interpretando in maniera assolutamente personale la normativa, ha creato una situazione nella quale ai giornalisti non viene data più alcuna informazione e, nei rari casi nei quali Firenzetoday.it - Libertà di stampa, l'Assostampa attacca: “Bavaglio della procura sulle notizie di cronaca nera” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“IltoreRepubblica, Filippo Spiezia, interpretando in maniera assolutamente personale la normativa, ha creato una situazione nella quale ai giornalisti non viene data più alcuna informazione e, nei rari casi nei quali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libertà di stampa in Italia - l’allarme del Reuters Institute : «In declino con Meloni» - Dal caso Scurati alle dimissioni di Fuortes: la situazione in Rai Adami ha sottolineato come «l’Italia ha ancora un’informazione variegata ed è un Paese relativamente sicuro per i giornalisti, ma ci sono segnali di un potenziale arretramento democratico, spronato da iniziative di governo che potrebbero creare un futuro meno pluralistico per i media nazionali». (Lettera43.it)

L’appello dell’Ordine dei giornalisti : «Nuove norme limitano la libertà di stampa» - Amadori: «Dietro a queste norme c’è un disegno preciso» Presunzione di innocenza, divieto di pubblicazione di ordinanze di custodia cautelare, azioni giudiziarie intimidatorie contro i giornalisti, riforma della diffamazione. Il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, nel corso di una conferenza a Palazzo Grazioli, nella sede della Stampa estera, ha lanciato un appello ... (Lettera43.it)

Russia - Battistini : “Mandato d’arresto? Limitata libertà di stampa” - “Diventare la notizia non va mai bene, ma in questo caso a essere messo a rischio è il principio della libertà di stampa”. “L’accusa è di attraversamento illegale dei confini, in una zona di combattimento non sotto il controllo russo, ma che gli ucraini hanno invaso dopo due anni di guerra. Era la prima volta che riuscivano a sconfinare ed era la prima volta che il territorio russo era invaso ... (Lapresse.it)