Lanazione.it - Leonardo Pagli, il tumore e la forza di vivere

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ciak si gira. La vita di, 38 anni, diventa un docu-film di, resilieza, vita e tenacia.è il protagonista principale di questa storia che ha tra gli altri suoi attori principali i montemurlesi, che in un momento di grande difficoltà per la famigliasono stati capaci di unirsi e trovare le risorse per consentire al giovane di operarsi in Giappone per asportare una rara forma di. Ora questa storia è diventata il docu-film "Riitto", diretto da Ciccio Toccafondi, realizzato con l’associazione ’Cinema Indipendente Pratese’ e patrocinato dal Comune di Montemurlo. La vicenda diinizia quindici anni fa, quando, grazie a una straordinaria gara di solidarietà cittadina, riesce a sottoporsi a gennaio 2010, all’età di 24 anni a un complesso intervento chirurgico in Giappone, eseguito dal professor Takanori Fukushima.