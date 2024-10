Legge di bilancio tagli per 25 miliardi in tre anni per Regioni Province e Comuni

Legge di bilancio, tagli per 2,5 miliardi in tre anni per Regioni, Province e Comuni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alla manovra 2025 concorrono “misure di revisione, razionalizzazione e rimodulazione delle spese dei Ministeri e degli enti territoriali“. È quel che si Legge nel Dpb inviato a Bruxelles, nella tabella riassuntiva di entrate e spese che prevede il “concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica”. Il “contributo richiesto alle Regioni, alle Province e ai Comuni” ammonta nel 2025 allo 0,037% del Pil (pari a circa 800 milioni di euro). Allo stesso tempo però, vengono previsti interventi per il sostegno della finanza pubblica locale pari allo 0,021% del Pil, pari a circa 450 milioni. In altri termini, il prossimo anno il contributo degli enti locali alla manovra ammonta a circa 350 milioni di euro. Ilfattoquotidiano.it - Legge di bilancio, tagli per 2,5 miliardi in tre anni per Regioni, Province e Comuni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alla manovra 2025 concorrono “misure di revisione, razionalizzazione e rimodulazione delle spese dei Ministeri e degli enti territoriali“. È quel che sinel Dpb inviato a Bruxelles, nella tabella riassuntiva di entrate e spese che prevede il “concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica”. Il “contributo richiesto alle, allee ai” ammonta nel 2025 allo 0,037% del Pil (pari a circa 800 milioni di euro). Allo stesso tempo però, vengono previsti interventi per il sostegno della finanza pubblica locale pari allo 0,021% del Pil, pari a circa 450 milioni. In altri termini, il prossimo anno il contributo degli enti locali alla manovra ammonta a circa 350 milioni di euro.

