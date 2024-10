L'adidas Gazelle Indoor x Lionel Messi x Bad Bunny è destinata a essere una vera e propria icona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Qualche mese fa, hanno cominciato a diffondersi le voci sulla probabile uscita delle Gazelle Indoor di Lionel Messi x Bad Bunny x adidas. La notizia sembrava abbastanza fondata nell'universo del gossip degli appassionati di sneaker. Tuttavia, non sono mancati gli scettici. Il motivo? Perché sembrava un po' troppo generica per essere vera. Le collaborazioni nel footwear hanno sempre funzionato in modo misterioso. Basta ricordare le Balenciaga x Crocs, le Dior x Jordan Brand o le Nigo x Nike all'inizio di questo mese. A volte anche le collaborazioni più inaspettate possono diventare realtà, ed è esattamente quanto è accaduto con il lancio delle Gazelle Indoor Lionel Messi x Bad Bunny x adidas. Gqitalia.it - L'adidas Gazelle Indoor x Lionel Messi x Bad Bunny è destinata a essere una vera e propria icona Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Qualche mese fa, hanno cominciato a diffondersi le voci sulla probabile uscita delledix Bad. La notizia sembrava abbastanza fondata nell'universo del gossip degli appassionati di sneaker. Tuttavia, non sono mancati gli scettici. Il motivo? Perché sembrava un po' troppo generica per. Le collaborazioni nel footwear hanno sempre funzionato in modo misterioso. Basta ricordare le Balenciaga x Crocs, le Dior x Jordan Brand o le Nigo x Nike all'inizio di questo mese. A volte anche le collaborazioni più inaspettate possono diventare realtà, ed è esattamente quanto è accaduto con il lancio dellex Bad

L'adidas Gazelle Indoor Almost Pink è arrivata e probabilmente andrà esaurita in pochissimo - Liam e Noel Gallagher hanno persino realizzato le loro collaborazioni (separatamente, ovviamente), che continuano a essere rivendute per cifre folli su piattaforme come StockX. adidas Gazelle Indoor Almost Pink AdidasLe adidas Gazelle Indoor Almost Pink saranno disponibili questo mese presso adidas, l'app Confirmed e alcuni rivenditori selezionati in tutto il mondo al prezzo di circa 95 euro. (Gqitalia.it)

Le nuove Adidas Gazelle Team sono sostanzialmente delle Gazelle - ma pensate per gli skater - Non ancora, almeno. Articolo originariamente pubblicato su GQ UK Se vuoi essere sempre aggiornato iscriviti alle nostre newsletter gratuite\! . E questi sono i pezzi che non possono mancare nella tua collezione In ogni caso, l'elemento più importante di queste sneaker è l'imbottitura in punta, a protezione delle dita, pensata per rispondere ancora meglio alle sollecitazioni e all'usura. (Gqitalia.it)