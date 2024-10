Juventus: TikTok sulle maglie della squadra femminile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue la partnership tra TikTok e la Juventus. Come già rivelato qualche giorno fa, la piattaforma social diventerà Front of Shirt della squadra femminile. Dal lancio della collaborazione con TikTok sono stati raggiunti oltre 5,6 milioni di utenti generando quasi 100 milioni di visualizzazioni video. Il Media Director della Juventus Marco Castellaneta ha commentato così l’ufficialità della notizia: “Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo di una partnership così prestigiosa, che coinvolge la nostra prima squadra femminile. La decisione di un player globale come TikTok di proseguire e ampliare la propria collaborazione con le Juventus Women è una chiara dimostrazione del comune impegno che le nostre due realtà dedicano alla crescita e alla valorizzazione del calcio femminile.”, riporta il sito bianconero. Juventus: TikTok sulle maglie della squadra femminile SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue la partnership trae la. Come già rivelato qualche giorno fa, la piattaforma social diventerà Front of Shirt. Dal lanciocollaborazione consono stati raggiunti oltre 5,6 milioni di utenti generando quasi 100 milioni di visualizzazioni video. Il Media DirectorMarco Castellaneta ha commentato così l’ufficialitànotizia: “Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo di una partnership così prestigiosa, che coinvolge la nostra prima. La decisione di un player globale comedi proseguire e ampliare la propria collaborazione con leWomen è una chiara dimostrazione del comune impegno che le nostre due realtà dedicano alla crescita e alla valorizzazione del calcio.”, riporta il sito bianconero.SportFace.

