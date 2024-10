Infortunio per Piotr Zielinski: preoccupazione per l'Inter (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brutte notizie in arrivo per l'Inter di Simone Inzaghi. Durante la sfida Internazionale tra Polonia e Croazia, Piotr Zielinski ha dovuto abbandonare il campo per un Infortunio muscolare. Al 74' Ilnerazzurro.it - Infortunio per Piotr Zielinski: preoccupazione per l'Inter Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brutte notizie in arrivo per l'di Simone Inzaghi. Durante la sfidanazionale tra Polonia e Croazia,ha dovuto abbandonare il campo per unmuscolare. Al 74'

