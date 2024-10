In altri tempi l’infortunio di Lobotka sarebbe stata una mezza tragedia, ora invece c’è Gilmour (Gazzetta) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In altri tempi l’infortunio di Lobotka sarebbe stata una mezza tragedia, ora invece c’è Gilmour (Gazzetta) Scrive così la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Conte da tempo pensava di lanciare Billy nell’undici titolare, per la qualità e l’intensità dimostrata negli allenamenti. E la voglia di conquistare subito l’Italia. Poi, però, ha dovuto fare i conti con un Lobotka formato tricolore e ha frenato l’istinto: «Ho spinto per avere Gilmour perché è intelligente, vede subito la giocata. Mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte» aveva detto prima di Como. Finora, Antonio gli ha dato soltanto una chance dal 1’ in Coppa Italia e accanto a Lobo, e l’esperimento del doppio play era stato ampiamente promosso. Ma l’idea torna nel cassetto in vista di Empoli. Ilnapolista.it - In altri tempi l’infortunio di Lobotka sarebbe stata una mezza tragedia, ora invece c’è Gilmour (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Indiuna, orac’è) Scrive così ladello Sport con Vincenzo D’Angelo: Conte da tempo pensava di lanciare Billy nell’undici titolare, per la qualità e l’intensità dimostrata negli allenamenti. E la voglia di conquistare subito l’Italia. Poi, però, ha dovuto fare i conti con unformato tricolore e ha frenato l’istinto: «Ho spinto per avereperché è intelligente, vede subito la giocata. Mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte» aveva detto prima di Como. Finora, Antonio gli ha dato soltanto una chance dal 1’ in Coppa Italia e accanto a Lobo, e l’esperimento del doppio play era stato ampiamente promosso. Ma l’idea torna nel cassetto in vista di Empoli.

