Ilary Blasi, quanto costa il nuovo abito sportivo col maxi spacco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da quando non è più impegnata con la tv, Ilary Blasi sta lasciando spazio allo stile sportivo. Di recente, però, è riuscita a mixare comodità e glamour con un look iconico: ecco quanto costa il vestito sporty con lo spacco laterale. Fanpage.it - Ilary Blasi, quanto costa il nuovo abito sportivo col maxi spacco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da quando non è più impegnata con la tv,sta lasciando spazio allo stile. Di recente, però, è riuscita a mixare comodità e glamour con un look iconico: eccoil vestito sporty con lolaterale.

Ilary Blasi si presenta a sorpresa sugli spalti dello stadio per supportare il figlio - ma Cristian resta in panchina per tutta la partita - . La presenza di Blasi, inoltre, ha destato curiosità e stupore tra i presenti, che a un certo punto si aspettavano potesse arrivare anche il suo ex marito, Francesco Totti, per supportare il primogenito della famiglia. Ed è stato proprio così che ha trascorso la domenica pomeriggio Ilary Blasi, presente, segnala l’agenzia AGI, allo stadio Gino Salveti di Cassino per assistere al match di suo ... (Ilfattoquotidiano.it)

"L’amore e altre seghe mentali" di Giampaolo Morelli : l’autoerotismo e Ilary Blasi come fantasia sessuale - Guido (Morelli) è un uomo c. L’attore dell’Ispettore Coliandro è regista e interprete insieme a Maria Chiara Giannetta, che nel frattempo ha detto addio a Don Matteo. . Giampaolo Morelli parla di amore, autoerotismo e sesso virtuale nella nuova commedia scorretta L’amore e altre seghe mentali, dal 17 ottobre nelle sale. (Milleunadonna.it)

Ilary Blasi sugli spalti dello stadio di Cassino ma il figlio Cristian resta in panchina - La presenza della mamma però non ha portato fortuna al ragazzo, rimasto in panchina per tutto l'incontro. Ilary Blasi si è presentata oggi nella cittadina frusinate per assistere alla partita dell'Ads Cassino Calcio contro l'Olbia, dove milita Cristian. Per la squadra gallurese, ancora a secco di successi in campionato dopo sei partite e ultimi assieme al Sarrabus Ogliastra con due punti, il pari ... (Agi.it)