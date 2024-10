"Il concerto che vorrei" al Monk (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un live inclusivo e accessibile che dia a tutte e tutti – allo stesso modo – un’identica opportunità di fruizione e condivisione. Nasce con questi obiettivi “Il concerto che vorrei”, il progetto ideato da KeepOn LIVE, la rete associativa di spazi di musica dal vivo, che arriva al Monk di Roma Romatoday.it - "Il concerto che vorrei" al Monk Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un live inclusivo e accessibile che dia a tutte e tutti – allo stesso modo – un’identica opportunità di fruizione e condivisione. Nasce con questi obiettivi “Ilche”, il progetto ideato da KeepOn LIVE, la rete associativa di spazi di musica dal vivo, che arriva aldi Roma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Ayrton Lives» - a Bergamo un concerto jazz nel ricordo di Senna - IL CONCERTO. Il 20 ottobre alle 17 al Teatro Sant’Andrea di via Porta Dipinta 37 è in programma «Ayrton Lives» con il Carlo Magni Trio. (Ecodibergamo.it)

“Il concerto che vorrei” arriva al Monk giovedì 17 ottobre : il live inclusivo e accessibile ospita la band Nubiyan Twist - Una band che si distingue quanto a sensibilità inclusiva sia per una più equa composizione di genere al suo interno, sia per i contenuti delle canzoni su temi legati a giustizia sociale, resistenza e comunità. IL CONCERTO CHE VORREI – CONTATTI https://www. Il progetto è durato due anni e si basa su tre pilastri: diversity, gender equality e disabilità. (Romadailynews.it)

Il duo bolognese Di Notte a Palermo : concerto live al PunkFunk - Sono queste le premesse del prossimo live in programma al PunkFunk di Palermo, che vedrà sul palco il duo bolognese Di Notte: appuntamento sabato 19 ottobre alle 22,30 in. . Chitarre ruvide e voci calde e riverberate, che si fondono con una drum machine, per un sound che non ha bisogno di fronzoli. (Palermotoday.it)