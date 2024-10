Il Comune deve garantire allo studente con disabilità l’intero monte ore di assistenza previsto dal PEI. Sentenza del Tribunale di Torino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una Sentenza destinata a fare giurisprudenza quella emessa dal Tribunale di Torino il 15 ottobre 2024. Il Comune è stato condannato a garantire a uno studente sordo segnante le 36 ore settimanali di assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) previste dal suo Piano Educativo Individualizzato (PEI), ribaltando la precedente decisione dell'amministrazione che aveva concesso solo 10 ore. L'articolo Il Comune deve garantire allo studente con disabilità l’intero monte ore di assistenza previsto dal PEI. Sentenza del Tribunale di Torino . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unadestinata a fare giurisprudenza quella emessa daldiil 15 ottobre 2024. Ilè stato condannato aa unosordo segnante le 36 ore settimanali dialla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) previste dal suo Piano Educativo Individualizzato (PEI), ribaltando la precedente decisione dell'amministrazione che aveva concesso solo 10 ore. L'articolo Ilconore didal PEI.deldi

