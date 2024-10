Il 2, 3 e 4 dicembre al cinema Mutiny in Heaven | The Birthday Party. Nick Cave – La prima fila non è per i fragili (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È l’atteso docu-film che racconta l’ascesa e l’implosione di uno dei gruppi post-punk più selvaggi di sempre Mutiny IN Heaven THE Birthday Party. Nick Cave LA prima fila NON È PER I fragili EVENTO SPECIALE AL cinema SOLO IL 2, 3 E 4 dicembre Debutta sul grande schermo il documentario diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders Online il trailer: https://youtu.be/SWEcR8z7gU?si=7CI8S6sJlg6BaeI A Londra qualsiasi cosa fosse accaduta con il punk era finita – e noi odiavamo, odiavamo davvero quello che sentivamo, odiavamo il posto, odiavamo il tempo e odiavamo il fatto di non avere soldi. Nick Cave Arriva al cinema solo il 2, 3 e 4 dicembre Mutiny IN Heaven THE Birthday Party. Romadailynews.it - Il 2, 3 e 4 dicembre al cinema Mutiny in Heaven | The Birthday Party. Nick Cave – La prima fila non è per i fragili Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È l’atteso docu-film che racconta l’ascesa e l’implosione di uno dei gruppi post-punk più selvaggi di sempreINTHELANON È PER IEVENTO SPECIALE ALSOLO IL 2, 3 E 4Debutta sul grande schermo il documentario diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders Online il trailer: https://youtu.be/SWEcR8z7gU?si=7CI8S6sJlg6BaeI A Londra qualsiasi cosa fosse accaduta con il punk era finita – e noi odiavamo, odiavamo davvero quello che sentivamo, odiavamo il posto, odiavamo il tempo e odiavamo il fatto di non avere soldi.Arriva alsolo il 2, 3 e 4INTHE

