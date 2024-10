I migliori film horror del 2024 finora

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Idel) Siamo quasi alla fine di un altro anno ricco di uscite, e con così tanti titolie così poche ore in un giorno, è facile rimanere indietro con le ultime novità. Diamo un’occhiata aidell’anno che potreste o non dovreste aggiungere alle vostre liste dida vedere. NOTA: alcuni titolo non sono ancora usciti in Italia o non hanno una distribuzione. Late Night with the Devil Late Night with The Devil è proprio il tipo di ruolo da protagonista che i fan dell’non vedevano l’ora di vedere affrontato dall’attore David Dastmalchian. Le telecamere seguono lo speciale di Halloween di un talk show notturno nel 1977, con ospiti occulti.