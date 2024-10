I Campionati Assoluti Young Rider all’Arezzo Equestrian Centre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Tutto è pronto all'Arezzo Equestrian Centre: questo fine settimana sarà il momento dei Campionati italiani equipe, il momento clou della stagione per il settore del salto ostacoli giovanile. L'appuntamento vedrà 565 binomi sfidarsi per i titoli tricolore delle diverse categorie, arrivati all' Arezzo Equestrian Centre da 14 regioni italiane. Sarà il momento degli attesi Campionati Assoluti Young Rider, Campionati Assoluti Junior e Campionati Assoluti Children. I campioni italiani Assoluti dell'edizione 2023 sono Martina Simoni per la categoria Young Rider, Greta Lepratti per la categoria Junior e Cherie Delphi Maquignaz per la categoria Children. Lanazione.it - I Campionati Assoluti Young Rider all’Arezzo Equestrian Centre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Tutto è pronto all'Arezzo: questo fine settimana sarà il momento deiitaliani equipe, il momento clou della stagione per il settore del salto ostacoli giovanile. L'appuntamento vedrà 565 binomi sfidarsi per i titoli tricolore delle diverse categorie, arrivati all' Arezzoda 14 regioni italiane. Sarà il momento degli attesiJunior eChildren. I campioni italianidell'edizione 2023 sono Martina Simoni per la categoria, Greta Lepratti per la categoria Junior e Cherie Delphi Maquignaz per la categoria Children.

