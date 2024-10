Justcalcio.com - Guardiola esita con Luca Toni: “Mi piacciono i centravanti… ma devono essere bravi!”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 19:20:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La cena di riunione tra Pepe Roberto Baggio ha lasciato un aneddoto divertente registrato con il cellulareun altro degli iconici ex giocatori di quello storica rosa del Brescia Calcio delle stagioni 2001-02 e 2002-03. Quello che era ‘Scarpa d’Oro’ 2005-06 con la Fiorentina (31 gol) e campione del mondo quella stessa stagione con Italiaha protestato contro la moda stabilita dal suo buon amico Pep de giocare con il ‘falso nove’ e togliere così rilievo ai centravanti di una vita come lui. Il “falso nove” ha rovinato il calcio.