Grande Fratello 25 famosa tronista pronta ad entrare nella casa | le sorprendenti rivelazioni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giulia Cavaglià, una delle più amate ex troniste di Uomini e Donne, si è raccontata a cuore aperto in un’intervista su Coming Soon, rivelando la suavoglia di partecipare al. Giulia ha infatti svelato di aver già fatto i casting per una passata edizione del reality, ma di non essere stata scelta all’ultimo momento. Nonostante la delusione, il suo sogno di varcare la porta rossa rimane intatto. Ha anche parlato della sua amicizia con AntoFiordelisi e dell’ammirazione per Beatrice Luzzi, figure che reputa fondamentali per la dinamicità di un reality come il. Il sogno mancato dialGiulia Cavaglià ha raccontato di aver fatto i casting peralnell’edizione in cui hanno partecipato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.