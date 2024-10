Gli ordini professionali alla Regione Lazio: “Servono norme più snelle per la gestione del territorio e la riqualificazione urbana” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi, tutti intorno allo stesso tavolo per mettere a punto una serie di proposte di modifica alla Legge Regionale 171 del 9 agosto 2024, riguardante “Semplificazioni e misure incentivanti per il governo del territorio”, che ha come obiettivi razionalizzare le procedure e promuovere la riqualificazione urbana. L’argomento L'articolo Gli ordini professionali alla Regione Lazio: “Servono norme più snelle per la gestione del territorio e la riqualificazione urbana” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi, tutti intorno allo stesso tavolo per mettere a punto una serie di proposte di modificaLegge Regionale 171 del 9 agosto 2024, riguardante “Semplificazioni e misure incentivanti per il governo del”, che ha come obiettivi razionalizzare le procedure e promuovere la. L’argomento L'articolo Gli: “piùper ladele la” proviene da Webmagazine24.

Riparte la discussione sul Puc - il Comune di Avellino chiama gli Ordini professionali per riavviare l’Urban Center - Parte il confronto propedeutico alla redazione del nuovo Piano Urbanistico comunale. Questo pomeriggio, alle ore 15:40, presso la “Chiesa del Carmine”, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, e l’assessore all’Urbanistica, Marianna Illiano, riavvieranno le attività di partecipazione all’ Urban... (Avellinotoday.it)